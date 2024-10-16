Cizre'de deprem tatbikatı yapıldı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir okulda deprem tatbikatı düzenlendi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir okulda deprem tatbikatı düzenlendi.
AFAD Şırnak İl Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından Atatürk İlkokulunda öğrencilere yönelik Afet Farkındalık Eğitim Programı düzenlendi.
AFAD'ta uzman eğitmenler tarafından düzenlenen programda, deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Programda, ayrıca AFAD gönüllülük sistemi ve acil mobil uygulaması tanıtıldı.
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