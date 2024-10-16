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        Cizre'de deprem tatbikatı yapıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir okulda deprem tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:58
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        Cizre'de deprem tatbikatı yapıldı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir okulda deprem tatbikatı düzenlendi.

        AFAD Şırnak İl Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından Atatürk İlkokulunda öğrencilere yönelik Afet Farkındalık Eğitim Programı düzenlendi.

        AFAD'ta uzman eğitmenler tarafından düzenlenen programda, deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        Programda, ayrıca AFAD gönüllülük sistemi ve acil mobil uygulaması tanıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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