Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı eylül ayında 36 bin 23 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında eylül ayında iç hat yolcu trafiği 36 bin 23 oldu.

İniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 758'ye ulaştı. Taşınan yük ise (Kargo, posta, bagaj trafiği) ise eylül ayında toplam 400 ton oldu.

Havalimanının 2024 yılının ilk 9 ayında (Ocak-eylül) yolcu trafiği 329 bin 160, uçak trafiği 6 bin 28, yük trafiği ise 3 bin 309 ton olarak gerçekleşti.