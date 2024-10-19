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        Cizre İlçe Müftüsü Baran, engellilerle bir araya geldi

        Şırnak'ın Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:12
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        Cizre İlçe Müftüsü Baran, engellilerle bir araya geldi
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        Şırnak'ın Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

        İlçe Müftüsü Baran, Dağkapı Mahallesindeki Hz.Nuh Yatılı Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen toplantıda, engelli vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve dilekleri dinledi.

        Baran, Cizre'deki cami ve cami müştemilatının engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabilmeleri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

        Toplantıya, Engelsiz Hayat Derneği Başkanı Kardeş Karaduman, Engelliler Koruma Derneği Başkanı Gülüzar Kaplan ve Cizre Otizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Kızılgül ile dernek üyeleri katıldı.

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