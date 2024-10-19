Cizre İlçe Müftüsü Baran, engellilerle bir araya geldi

Toplantıya, Engelsiz Hayat Derneği Başkanı Kardeş Karaduman, Engelliler Koruma Derneği Başkanı Gülüzar Kaplan ve Cizre Otizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Kızılgül ile dernek üyeleri katıldı.

İlçe Müftüsü Baran, Dağkapı Mahallesindeki Hz.Nuh Yatılı Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen toplantıda, engelli vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve dilekleri dinledi.

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