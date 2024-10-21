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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, Şırnak'ta arı kovanı dağıtım törenine katıldı

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Şırnak'ta düzenlenen arı kovanı dağıtım törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 20:14 Güncelleme: 21.10.2024 - 20:41
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, Şırnak'ta arı kovanı dağıtım törenine katıldı
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Şırnak'ta düzenlenen arı kovanı dağıtım törenine katıldı.

        Bağcı, Tarım ve Orman Bakanlığının Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törendeki konuşmasında, kentin coğrafyasında hem kış hem de yaz aylarında arıcılık yapılabildiğini, bunun da meyvelerinin son yıllarda bal rekoltelerinde görüldüğünü söyledi.

        Arıcılığın tanıtılması, üretimin artırılması ve sürdürülebilmesi için Bakanlık olarak ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Bağcı, şöyle konuştu:

        "Bakanlığımızın desteklerini artırmaya çalışacağız. Hatta bizim yeni destek modelimizde de ilk defa gezgin arıcılara yönelik destek paketimiz var. Bunun da burada faydalı olmasını bekliyoruz. Burada gezgin arıcıların çok olduğunu biliyoruz."

        Vali Birol Ekici de Şırnak'ın tarım ve hayvancılığın memleketi olduğunu ifade etti.

        Petrolde birinci, yer fıstığında da Türkiye üçüncüsü olduklarını anımsatan Ekici, "İnşallah balda da birinci olmayı hedefliyoruz. Ne destek istiyorlarsa biz de Valilik olarak desteğimizi sürdüreceğiz. Buradan bu sözü veriyoruz. Birlikte Şırnak'ı daha ileriye hep birlikte götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Şırnak Arıcılar Birliği Başkanı Habip Aşan ise 14 yıl önce 7 üye ile kurdukları birliğin şu an 1233 üyesi olduğunu, yurt içi ve yurt dışında zaman zaman kentin balını tanıtma şansını yakaladıklarını belirtti.

        Şırnak'ta şu an 82 bin arı kovanının bulunduğunu kaydeden Aşan, şöyle devam etti:

        "Burada yılda yaklaşık 800 ton bal üretiyoruz. 3 bin rakımlı yaylalarda çiçek balı ürettiğimiz için tek hasat alıyoruz. Ülkemizin balda en elverişli illerinden birisiyiz. Çünkü yılın 12 ayı bal üretme şansına sahibiz. Yazın Uludere ve Beytüşşebap yaylalarında kışın da Cizre ve İdil ovasına arılarımızı götürebiliyoruz. Bakanlığımızın ve Valiliğimizin destekleriyle kovan başı alınan destek 120 ile 160 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bunun için Bakanlığımıza, Valiliğimize verilen destekler için arıcılarımız adına şükranlarımı sunuyorum."

        Daha sonra 400 arıcıya yüzde 70 hibeli 4 bin 600 kovan ve 3 arıcılık seti dağıtıldı.

        Bakan Yardımcısı Bağcı ve Vali Ekici, daha sonra Öğretmenevi bahçesinde yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezerek üreticilerle sohbet etti.

        Programa, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Şırnak Belediye Başkan Vekili İdris Yetik, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin ile üreticiler katıldı.

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