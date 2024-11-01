Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ziraat Bankkart maçının hazırlıklarına başladı

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında 8 Kasım Cuma günü deplasmanda Ziraat Bankkart ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Dünü izin yaparak geçiren takım, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ve yardımcı antrenörler Burak Köse, Behmen Cıvıldak yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, top atma ve tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, oynanan maçla tamamlandı.

Başantrenör Ramazanoğlu, AA muhabirine, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesiyle hafta sonu maç yapmayacaklarını belirterek, hafta içi deplasmanda oynayacakları Ziraat Bankkart karşılaşmasının hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Ramazanoğlu, şöyle konuştu:

"Zorlu 2 deplasman maçımızdan birini kazanıp diğerinde de 2 set öne geçtiğimiz müsabakayı kaybettik. Ziraat Bankkart karşılaşması da zor deplasman maçlarımızdan biri. Ziraat Bankkart çok iyi bir takım ve iyi bir kadrosu var. Takım Şampiyonlar Ligi'nde oynadı ve iyi neticeler elde etti. Biz de deplasmanda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sporcu, teknik ekip olarak şu an çok iyi bir takımız. Destek görmesi gereken bir takımız. Desteklendiğimiz takdirde güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum."​​​​​​​