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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 17:02 Güncelleme: 02.11.2024 - 17:05
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silopi, Cizre İdil ve Uludere ilçelerinde bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

        Aramalarda, 2 gram kubar esrar, 65 otomobil kapısı, 6 bin 492 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 350 küpe, 680 güneş gözlüğü, 523 inşaat malzemesi, 450 süs eşyası, 24 kilogram çay, 7 kilogram nargile tütünü, 13 elektronik eşya, 1 televizyon, 2 kaynak makinesi ve 96 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 19 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 1'i jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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