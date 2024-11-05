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        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 28 şüpheliden, 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:01 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:01
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        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 28 şüpheliden, 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı, 3 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 28 gram eroin, 6 sentetik ecza malzemesi, 2 bong, gümrük kaçağı 1710 paket sigara, 28 elektronik sigara, 12 cep telefonu, 4 tabanca, 7 şarjör ve 3 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adil kontrol kararıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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