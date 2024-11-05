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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:03 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:03
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı​​​​​​​.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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