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        Kardeşine ait arsayı satmak isteyen kişi, tapu görevlilerinin dikkati sayesinde gözaltına alındı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kardeşine ait arsayı satmak isteyen kişi ile beraberindeki emlakçı, tapu görevlilerinin dikkati sayesinde gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 17:56 Güncelleme: 07.11.2024 - 17:56
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        Kardeşine ait arsayı satmak isteyen kişi, tapu görevlilerinin dikkati sayesinde gözaltına alındı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kardeşine ait arsayı satmak isteyen kişi ile beraberindeki emlakçı, tapu görevlilerinin dikkati sayesinde gözaltına alındı.

        İ.V. (46), 1 Kasım'da kardeşi İ.V'nin (40) nüfus cüzdanı ile Cizre Tapu Müdürlüğüne giderek, ona ait 2 milyon lira değerinde olduğu belirtilen arsayı satmak istedi.

        Tapu memuru, satış işlemi için sunulan nüfus cüzdanının, taşınmazı satmak isteyen kişiye ait olmadığından şüphelendi.

        Bunun üzerine Kimlik Erişim Cihazları (KEC) ile yapılan incelemede nüfus cüzdanının satış işlemi için gelen İ.V'ye ait olmadığı tespit edildi.

        Konunun iletilmesi üzerine Cizre Tapu Müdürü Kayhan Ümit Kutlucan, İ.V. ile görüştü.

        İ.V'nin çelişkili bilgiler vermesi üzerine durum polise bildirildi.

        Kuruma gelen polis ekiplerince İ.V. ve beraberindeki emlakçı gözaltına alındı.

        Tapu Müdürü Kutlucan, gazetecilere, bir kişinin kendilerine arsa satışı için müracaatta bulunduğunu, işlemler için verilen nüfus cüzdanının kişiye ait olmadığının belirlendiğini, bunun üzerine satış işlemini iptal ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdiklerini belirtti.

        Kutlucan, bu tür dolandırıcılıkların da önüne geçmek için büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yaptıklarını ifade etti.

        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, dikkatleri sayesinde usulsüz arsa satışını önleyen Tapu Müdürü Kayhan Ümit Kutlucan ve tapu görevlisini tebrik etti, kendilerine başarı belgesi verdi.

        Öte yandan, 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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