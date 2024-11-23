Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı

​​​​​​​Cıvıldak, "Biz de iyi bir takımız. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'ndaki çalışmanın ardından yardımcı antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine,karşılaşmanın zor olacağını bildiklerini, bunun için hazırlandıklarını dile getirdi.

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