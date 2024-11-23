Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 9. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarını tamamladı.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 9. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarını tamamladı.
Cizre 100. Yıl Spor Salonu'ndaki çalışmanın ardından yardımcı antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine,karşılaşmanın zor olacağını bildiklerini, bunun için hazırlandıklarını dile getirdi.
Cıvıldak, "Biz de iyi bir takımız. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.
Hazırlıklarını tamamlayan takım, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.
Cizre Belediyespor, yarın saat 15.00'te Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.
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