Göçerlerin kışlaklara zorlu yolculuğu sürüyor

EKREM PAYAN - Hakkari ve Şırnak'taki yaylalarda bahar ve yaz mevsimini geçiren göçerler, havaların soğumasının ardından hayvanlarıyla kışlaklara dönüyor.

İlkbaharda gittikleri yaylalardan soğuk havanın etkisini göstermesiyle dönüşe geçen göçerler, binlerce küçükbaş hayvanla Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerindeki kışlaklara ulaşmak için kilometrelerce yol katediyor.

Kaçar, "5 gün daha yolumuz var ve Silopi'ye varacağız. Burada mola verdik. 1 saat sonra hayvanlarımız dinlendikten sonra tekrar yola koyulacağız." dedi.

Demir, "Geçen yıla göre bu yıl verimli bir yıl oldu. Yağmur yağdığında çok zorluk çekiyoruz. Yaylalara çıktığımızda 2 ay, döndüğümüzde de 2 ay yollarda geçiyor. Hayvanlarımızı otlata otlata gidiyoruz. Yılın 4 ayı sürülerimizle yollarda geçiyor. 5 günlük yolumuz kaldı. Silopi'nin bir köyünde kışı geçireceğiz." diye konuştu.

Faraşin'de bu yıl yeterli yağışın düşmesiyle verimli bir sezon geçirdiklerini aktaran Demir, Faraşin'i geniş yaylaları olan bir bölge olması nedeniyle tercih ettiklerini anlattı.

- "Hakkari yaylaları bu yıl güzeldi, hayvanlar için verimli oldu"

Kara, yaklaşık 2 aydır yolda olduklarına değinerek, "Göçerlik çok zor, 2 aydır yoldayız ve daha 5-6 günümüz var. Yağmur yağdığında hayvanlarla birlikte çok zorlanıyoruz. Hakkari yaylaları bu yıl güzeldi, hayvanlar için verimli oldu. Dönüşte yağmura yakalandığımız için çok zorlandık." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Yıldız da kentte küçükbaş hayvan varlığının 1 milyon 160 bin olduğunu bildirerek, bunun 700 bininin göçerlere ait hayvanlar olduğunu söyledi.

İlkbahar aylarından itibaren göçerlerin serin ve verimli otlakların da olduğu yaylaları tercih ettiğini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Havaların soğumasıyla yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından Besta bölgesinde mola verdiler. Kurum olarak besicilerimizi hem yaylada hem de dönerlerken ziyaret ediyoruz. Bu yıl Faraşin'de yaklaşık 200 sürüde sağlık taraması yaptık. Kışlaklara döndüklerinde de sağlık taramalarımız devam edecek. Yapılan taramalarda herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmadı. Bu yıl verimli bir yıl oldu diyebiliriz."