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        Göçerlerin kışlaklara zorlu yolculuğu sürüyor

        EKREM PAYAN - Hakkari ve Şırnak'taki yaylalarda bahar ve yaz mevsimini geçiren göçerler, havaların soğumasının ardından hayvanlarıyla kışlaklara dönüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:10 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:10
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        Göçerlerin kışlaklara zorlu yolculuğu sürüyor
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        EKREM PAYAN - Hakkari ve Şırnak'taki yaylalarda bahar ve yaz mevsimini geçiren göçerler, havaların soğumasının ardından hayvanlarıyla kışlaklara dönüyor.

        İlkbaharda gittikleri yaylalardan soğuk havanın etkisini göstermesiyle dönüşe geçen göçerler, binlerce küçükbaş hayvanla Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerindeki kışlaklara ulaşmak için kilometrelerce yol katediyor.

        Sürüleriyle zorlu yolculuğu sürdüren göçerler, mola verdikleri yerlerde kurdukları çadırlarda konaklıyor.

        Hakkari'den yola çıkan ve 55 günde Şırnak'ın Besta bölgesine ulaşan göçerler, burada kurdukları çadırlarda konaklayıp dinlendikten sonra yeniden yola koyulacak.

        Göçerlerin güzergahlarındaki yerleşim yerlerinden geçişi sırasında jandarma ekipleri de yol kontrolünü sağlıyor.

        - "1 saat hayvanlarımız dinlendikten sonra tekrar yola koyulacağız"

        Göçerlerden Hüseyin Kaçar, AA muhabirine, yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvandan oluşan sürü ile Silopi'ye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

        Hakkari'nin yüksek yaylalarında 3 ay kaldıktan sonra yola koyulduklarını vurgulayan Kaçar, yol boyunca zorluklarla da karşılaştıklarını belirtti.

        Kaçar, "5 gün daha yolumuz var ve Silopi'ye varacağız. Burada mola verdik. 1 saat sonra hayvanlarımız dinlendikten sonra tekrar yola koyulacağız." dedi.

        - Yılın 4 ayı sürülerimizle yollarda geçiyor"

        Halil Demir de ilkbaharda çıktıkları Faraşin Yaylası'ndan Silopi'ye gitmek için dönüşe geçtiklerini dile getirdi.

        Faraşin'de bu yıl yeterli yağışın düşmesiyle verimli bir sezon geçirdiklerini aktaran Demir, Faraşin'i geniş yaylaları olan bir bölge olması nedeniyle tercih ettiklerini anlattı.

        Demir, "Geçen yıla göre bu yıl verimli bir yıl oldu. Yağmur yağdığında çok zorluk çekiyoruz. Yaylalara çıktığımızda 2 ay, döndüğümüzde de 2 ay yollarda geçiyor. Hayvanlarımızı otlata otlata gidiyoruz. Yılın 4 ayı sürülerimizle yollarda geçiyor. 5 günlük yolumuz kaldı. Silopi'nin bir köyünde kışı geçireceğiz." diye konuştu.

        Kışın Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yem desteği aldıklarını anlatan Demir, verilen desteklerden memnun olduklarını söyledi.

        - "Hakkari yaylaları bu yıl güzeldi, hayvanlar için verimli oldu"

        Ramazan Kara ise Hakkari yaylalarında mesaiyi tamamladıklarını, şimdi de kışı geçirecekleri İdil ilçesine doğru ilerlediklerini belirtti.

        Kara, yaklaşık 2 aydır yolda olduklarına değinerek, "Göçerlik çok zor, 2 aydır yoldayız ve daha 5-6 günümüz var. Yağmur yağdığında hayvanlarla birlikte çok zorlanıyoruz. Hakkari yaylaları bu yıl güzeldi, hayvanlar için verimli oldu. Dönüşte yağmura yakalandığımız için çok zorlandık." ifadesini kullandı.

        - Hayvanlar yaz kış sağlık taramasından geçiriliyor

        Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Yıldız da kentte küçükbaş hayvan varlığının 1 milyon 160 bin olduğunu bildirerek, bunun 700 bininin göçerlere ait hayvanlar olduğunu söyledi.

        İlkbahar aylarından itibaren göçerlerin serin ve verimli otlakların da olduğu yaylaları tercih ettiğini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

        "Havaların soğumasıyla yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından Besta bölgesinde mola verdiler. Kurum olarak besicilerimizi hem yaylada hem de dönerlerken ziyaret ediyoruz. Bu yıl Faraşin'de yaklaşık 200 sürüde sağlık taraması yaptık. Kışlaklara döndüklerinde de sağlık taramalarımız devam edecek. Yapılan taramalarda herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmadı. Bu yıl verimli bir yıl oldu diyebiliriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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