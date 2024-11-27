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        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:37
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        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince, daha önce izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü lehine slogan atan şüphelilerin eşkali kamera kayıtlarından belirlendi.

        Şüphelilere yönelik kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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