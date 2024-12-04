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        Şırnak'ta kaçak avlanan 3 kişiye 57 bin 42 lira ceza kesildi

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 9 sığırcık kuşunu kaçak avlayan 3 kişiye 57 bin 42 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:18 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:18
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        Şırnak'ta kaçak avlanan 3 kişiye 57 bin 42 lira ceza kesildi
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        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 9 sığırcık kuşunu kaçak avlayan 3 kişiye 57 bin 42 lira ceza kesildi.

        Yağızoymak Jandarma Karakolu ekiplerince, kırsalda yapılan kontrollerde kaçak avcılık yapan 3 şüpheli tespit edildi.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 9 sığırcık kuşu bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler av tüfeğiyle vurulan sığırcıkları teslim aldı.

        Av tüfeklerine el konulan 3 kişiye 57 bin 42 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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