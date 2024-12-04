Şırnak'ta kaçak avlanan 3 kişiye 57 bin 42 lira ceza kesildi
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 9 sığırcık kuşunu kaçak avlayan 3 kişiye 57 bin 42 lira ceza kesildi.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 9 sığırcık kuşunu kaçak avlayan 3 kişiye 57 bin 42 lira ceza kesildi.
Yağızoymak Jandarma Karakolu ekiplerince, kırsalda yapılan kontrollerde kaçak avcılık yapan 3 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 9 sığırcık kuşu bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler av tüfeğiyle vurulan sığırcıkları teslim aldı.
Av tüfeklerine el konulan 3 kişiye 57 bin 42 lira idari para cezası uygulandı.
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