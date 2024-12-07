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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Şırnak Valiliğini ziyaret etti

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Şırnak Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 16:01 Güncelleme: 07.12.2024 - 16:13
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Şırnak Valiliğini ziyaret etti
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Şırnak Valiliğine ziyarette bulundu.

        Bakan Yardımcısı Mumcu'yu, Vali Birol Ekici ve Vali Yardımcısı Emine Dilce, Valilik girişinde karşıladı.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Mumcu ve beraberindekiler, Ekici ile makamında görüştü.

        Ziyarette, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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