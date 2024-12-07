Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Şırnak Valiliğini ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Şırnak Valiliğine ziyarette bulundu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Şırnak Valiliğine ziyarette bulundu.
Bakan Yardımcısı Mumcu'yu, Vali Birol Ekici ve Vali Yardımcısı Emine Dilce, Valilik girişinde karşıladı.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Mumcu ve beraberindekiler, Ekici ile makamında görüştü.
Ziyarette, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy da yer aldı.
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