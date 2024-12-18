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        Şırnak'ta nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi okul müdürü Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde nefes borusuna yediği yiyecek parçası kaçan ortaokul öğrencisi, okul müdürünün uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 22:09 Güncelleme: 18.12.2024 - 22:09
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        Şırnak'ta nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi okul müdürü Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde nefes borusuna yediği yiyecek parçası kaçan ortaokul öğrencisi, okul müdürünün uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi M.A'nın nefes borusuna, teneffüste sınıfta yediği yiyecek parçası kaçtı.

        Nefes almakta zorlanan ve sınıftan koşarak çıkan öğrenci bu sırada yan sınıfa giren okul müdürü Hakim Caner'in yanına gitti.

        Durumu fark eden Caner, koridora çıkardığı öğrenciye Heimlich manevrası yaparak rahat nefes almasını sağladı.

        Caner'in öğrenciye müdahale ettiği anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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