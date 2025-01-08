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        Şırnak Valisi Ekici, Sera Organize Tarım Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

        Şırnak Valisi Birol Ekici, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapımı onaylanan Silopi ilçesindeki Sera Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:28 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:28
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        Şırnak Valisi Ekici, Sera Organize Tarım Bölgesi'nde incelemelerde bulundu
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        Şırnak Valisi Birol Ekici, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapımı onaylanan Silopi ilçesindeki Sera Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) incelemelerde bulundu.

        Vali Ekici, beraberinde AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi Kaymakamı Cihan Koç ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki alanda inceleme yaptı, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin'den bilgi aldı.

        Ekici, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, ilçe iklimine uygun olan ve vatandaşlara gelir kapısı olması için hazırladıkları projenin Bakanlıkça onaylandığını söyledi.

        Projenin at yapı ihalesinin 1 hafta içerisinde olacağını ve çalışmaların hızlanacağını belirten Ekici, şunları kaydetti:

        "Bu seraları en doğru şekilde üreticilerimize tahsis edeceğiz. Buralarda inşallah seralar olacak ve birlikte ürettiğimiz sebzeleri, meyveleri hem kendi vatandaşımıza hem de gerektiğinde yurt dışına ihraç edeceğiz. 2023 yılında Şırnak Türkiye'de en çok kalkınan şehir oldu. Artık bu bölgeler terör ve kanla anılmayacak. Mutlu ve huzurlu bir toplumu hep birlikte kuracağız."

        Milletvekili Tatar da projede 1000 kişinin istihdam edileceğini, bunların 75'inin kadınlardan oluşacağını ifade etti.

        Tatar, "Her zaman vatandaşımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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