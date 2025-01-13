Şırnak'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı
Şırnak'ın Uludere içesinde jandarma ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Şırnak'ın Uludere içesinde jandarma ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekiplerince Şehit Cevher Özgün Yol Kontrol Noktası'nda dron destekli denetim yapıldı.
Denetimlerde, 3 araca idari para cezası uygulandı.
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