Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce terörle mücadele kapsamında 13-19 Ocak'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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