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        Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:05
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        Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince, kentte izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü PKK lehine slogan atan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

        Ekiplerce kent merkezi ve ilçelerde dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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