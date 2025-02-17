AK Parti Şırnak İl Başkanı Erkan'dan 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, vatandaşları 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet etti.

Erkan, Cumhuriyet Meydanı amfi alanında düzenlediği basın açıklamasında, il ve ilçe kongrelerini büyük coşku, heyecan ve disiplinle tamamladıklarını belirtti.

Gerçekleştirilen kongrelerinde teşkilatlarında olağanüstü birlik ve beraberliğin hakim olduğuna şahit olduklarını aktaran Erkan, "Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azmini ve kararlılığını gördük." dedi.

Erkan, gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarıyla büyük ve güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Partimiz, değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir. Her yeniliği, birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle, bizim anlayışımızda kadrolar arasında 'eski' ya da 'yeni' ayrımı yoktur. Bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır." ifadelerini kullandı.

Kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunan Erkan, 23 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne vatandaşları davet etti.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Merkez İlçe Başkanı Rahmet Taşar ve partililer katıldı.