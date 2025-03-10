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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 17:42 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:42
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

        Aramalarda, 49 bin 397 sentetik hap, gümrük kaçağı 46 cep telefonu, 10 bin 956 paket sigara, 179 elektronik sigara, 224 puro, 130 gözlük, 20 kilogram çay, 27 elektronik eşya, 1157 oyuncak, 56 termos ve 479 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 30 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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