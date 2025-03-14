Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktuğ'dan okullara ziyaret

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktuğ, ilçedeki bazı okulları ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aktuğ beraberinde Şube Müdürleri Turgut Daloğlu ve Sabri Salgut ile İpekyolu İlkokulu, Kurtuluş İlk ve Ortaokulu, Hamidiye İlkokulu, Yafes Ortaokulu ve Cezeri Anadolu Lisesini ziyaret etti, öğretmenler ve öğrencilerle görüştü.

Aktuğ, "Eğitim ailesi olarak, evlatlarımız için hep beraber çalışır ve aynı amaca yönelirsek daha başarılı olabiliriz. Bakanlığımız bu doğrultuda eğitim politikalarını geliştirirken okul ziyaretlerimizde de istişare kültürünün önemine dikkati çekiyoruz. Öğrencilerimize ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.