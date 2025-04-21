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        Şırnak'ta tırın çarptığı polis memuru ağır yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde trafik kazasına müdahale için bölgeye sevk edilen polis memuru tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 20:01 Güncelleme: 21.04.2025 - 20:01
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        Şırnak'ta tırın çarptığı polis memuru ağır yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde trafik kazasına müdahale için bölgeye sevk edilen polis memuru tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Cizre-Nusaybin kara yolunun Çığır köyü mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden ekipte görevli polis memuru Zeki T'ye, Yasin Z. yönetimindeki 72 AAT 138 plakalı tır çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Zeki T. ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü Yasin Z, gözaltına alındı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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