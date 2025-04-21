Şırnak'ta tırın çarptığı polis memuru ağır yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde trafik kazasına müdahale için bölgeye sevk edilen polis memuru tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde trafik kazasına müdahale için bölgeye sevk edilen polis memuru tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Cizre-Nusaybin kara yolunun Çığır köyü mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden ekipte görevli polis memuru Zeki T'ye, Yasin Z. yönetimindeki 72 AAT 138 plakalı tır çarptı.
Kazada ağır yaralanan Zeki T. ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Yasin Z, gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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