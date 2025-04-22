Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" başladı

        Şırnak'ta Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen, "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:02 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen, "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" başladı.

        Şırnak-Güçlükonak kara yolunun 25'inci kilometresinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt, amaçlarının ilçenin güzelliklerini tanıtmak olduğunu söyledi.

        Karakurt, bu yıl ikincisini düzenledikleri festivale yoğun bir katılım olduğunu belirterek, "İlçemizi anlatmayı, tanıtmayı kendimize vazife biliyoruz. Festivaldeki ana amacımız ilçemizdeki muhteşem doğayı gücümüzün yettiği ölçüde ülkemizdeki herkese göstermeye çalışmak ve onları bu güzelliğe davet etmek. Birçok ilden, ilçeden gelen misafirlerimiz var ve 3 gün boyunca onları en iyi şekilde misafir edeceğiz. Desteklerinden dolayı Vali Birol Ekici'ye teşekkür ediyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ da ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla bu tür festivalleri her yıl düzenlemek istediklerini söyledi.

        Festivale katılan Gülcan Öter, program kapsamında birçok etkinliğin yer aldığını anlatarak, "Doğa fotoğrafçısı olarak geldiğim festivalde çok eğlendim. Kano etkinliği kamp ve diğer faaliyetlerde güzel kareler yakalama şansım oldu." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından sahne alan sanatçılar konser verdi. Festivale katılanlar şarkılar eşliğinde halay çekti.

        Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneğince rafting, Bingöl Genç Murat Aslanları Spor Kulübü tarafından da kano turu yapıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen ip atlama, uçurtma, dart ve okçuluk etkinlikleri ile kurulan oyun parkurlarında çocuklar gönüllerince eğlendi.

        Festivale katılanlardan kimileri alanda çadır kurup, kamp ve piknik yaptı.

        Bazı katılımcılar etkinlikleri cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

        Etkinliğe, Şırnak Vali yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan ve Muhammet Çiftci, Akçay Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Sedat Kara, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Nihat Avcı, Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre, doğaseverler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        Festival, 3 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Atın üzerinde kalp krizi geçirdi!
        Atın üzerinde kalp krizi geçirdi!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Galatasaraylı eski futbolcular, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gençlerle dostluk...
        Galatasaraylı eski futbolcular, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gençlerle dostluk...
        Şırnak'ta aracında ticareti yasak 4 kınalı keklik bulunan sürücüye para cez...
        Şırnak'ta aracında ticareti yasak 4 kınalı keklik bulunan sürücüye para cez...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 38 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 38 şüpheli yakalandı
        Silopi'de haşere ile mücadele çalışması başlatıldı
        Silopi'de haşere ile mücadele çalışması başlatıldı
        30 saniyede 8 yıllık emeğinin karşılığını aldı: O altını madalyayı kazanmam...
        30 saniyede 8 yıllık emeğinin karşılığını aldı: O altını madalyayı kazanmam...