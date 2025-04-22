Şırnak'ta "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" başladı

Şırnak'ta Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen, "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" başladı.

Şırnak-Güçlükonak kara yolunun 25'inci kilometresinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt, amaçlarının ilçenin güzelliklerini tanıtmak olduğunu söyledi.

Karakurt, bu yıl ikincisini düzenledikleri festivale yoğun bir katılım olduğunu belirterek, "İlçemizi anlatmayı, tanıtmayı kendimize vazife biliyoruz. Festivaldeki ana amacımız ilçemizdeki muhteşem doğayı gücümüzün yettiği ölçüde ülkemizdeki herkese göstermeye çalışmak ve onları bu güzelliğe davet etmek. Birçok ilden, ilçeden gelen misafirlerimiz var ve 3 gün boyunca onları en iyi şekilde misafir edeceğiz. Desteklerinden dolayı Vali Birol Ekici'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ da ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla bu tür festivalleri her yıl düzenlemek istediklerini söyledi.

Festivale katılan Gülcan Öter, program kapsamında birçok etkinliğin yer aldığını anlatarak, "Doğa fotoğrafçısı olarak geldiğim festivalde çok eğlendim. Kano etkinliği kamp ve diğer faaliyetlerde güzel kareler yakalama şansım oldu." ifadelerini kullandı.