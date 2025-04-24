Şırnak'ta tırın dorsesinde 55 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları bir tırın dorsesinde yaptığı aramada yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

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