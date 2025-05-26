Şırnak'taki Akduman Kanyonu havadan görüntülendi
Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Akduman Kanyonu dronla görüntülendi.
Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Akduman Kanyonu dronla görüntülendi.
Akduman köyünde doğal güzelliğiyle dikkat çeken kanyon, her geçen gün artan ziyaretçilerini ağırlıyor.
Bölge halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen doğaseverler, kanyondaki yürüyüşlerinin ardından piknik yaparak vakit geçiriyor.
Kanyon ve ziyaretçiler dronla görüntülendi.
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