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        Şırnak'taki Akduman Kanyonu havadan görüntülendi

        Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Akduman Kanyonu dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:20 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:20
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        Şırnak'taki Akduman Kanyonu havadan görüntülendi
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        Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Akduman Kanyonu dronla görüntülendi.

        Akduman köyünde doğal güzelliğiyle dikkat çeken kanyon, her geçen gün artan ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Bölge halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen doğaseverler, kanyondaki yürüyüşlerinin ardından piknik yaparak vakit geçiriyor.

        Kanyon ve ziyaretçiler dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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