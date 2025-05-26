Şırnak'ta 100 üreticiye bağcılık malzemesi dağıtıldı

Şırnak'ta "GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 100 üreticiye üzüm sıkma makinesi, budama makası ve pülverizatör dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, GAP Bölge Kalkınma İdaresince desteklenen "GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 70 hibeli destekle 100 üreticiye bağcılık malzemesinin dağıtımı için Uludere ilçesinin İnceler köyünde tören düzenlendi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, programda yaptığı konuşmada, Şırnak'ın huzurun başkenti olduğunu söyledi.

Bölgede son zamanlarda olumlu gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken Tatar, il genelinin yanı sıra Uludere ve Beytüşşebap ilçelerine de daha iyi hizmet vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin de yüzde 70 hibeyle dağıttıkları ekipmanların üreticilerin işini kolaylaştıracağını dile getirdi.

Çiftçileri modern tarıma yöneltmek istediklerini ifade eden Sezgin, şöyle konuştu: