Şırnak'ta bilim şenliği düzenlendi

Sportif oyunlar ve çeşitli yarışmaların bulunduğu şenliğe, Akçay Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Sedat Kara, Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, İlçe Emniyet Müdürü Mahmud Esad Katıksız, Fındık Belediye Başkanı Abdulselam İmre, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaymakamlık bahçesinde kent merkezindeki 4 lise, 3 ilk ve 10 ortaokulun öğretmen ve öğrenciler tarafından organize edilen şenlikte, bilimsel projeler, bilgilendirici stantlar ve 3 boyutlu materyal tasarımları yer aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.