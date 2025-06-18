Şırnak'ta freni boşalan kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Şırnak'ta freni boşalan kamyonetin taksiye çarptıktan sonra bir evin bahçesine düştüğü kazada 4 kişi yaralandı.
Şırnak'ta freni boşalan kamyonetin taksiye çarptıktan sonra bir evin bahçesine düştüğü kazada 4 kişi yaralandı.
F.M. idaresindeki 73 ABG 540 plakalı meşrubat yüklü kamyonet, Atatürk Mahallesi Lise Caddesi'nde freninin boşalması üzerine M.K'nin kullandığı 73 T 0083 plakalı taksiye çarptıktan sonra bir evin bahçesine düştü.
Kazada, sürücüler ile kamyonetteki S.Z. ve M.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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