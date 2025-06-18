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        Şırnak'ta freni boşalan kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ta freni boşalan kamyonetin taksiye çarptıktan sonra bir evin bahçesine düştüğü kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:46 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:53
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        Şırnak'ta freni boşalan kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Şırnak'ta freni boşalan kamyonetin taksiye çarptıktan sonra bir evin bahçesine düştüğü kazada 4 kişi yaralandı.

        F.M. idaresindeki 73 ABG 540 plakalı meşrubat yüklü kamyonet, Atatürk Mahallesi Lise Caddesi'nde freninin boşalması üzerine M.K'nin kullandığı 73 T 0083 plakalı taksiye çarptıktan sonra bir evin bahçesine düştü.

        Kazada, sürücüler ile kamyonetteki S.Z. ve M.K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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