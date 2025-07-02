Şırnak'ta 3 gencin otomobilin bagajında yolculuk yapması cep telefonu kamerasında
–Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 gencin otomobil bagajında yolculuk yapması, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
–Şırnak’ın Cizre ilçesinde 3 gencin otomobil bagajında yolculuk yapması, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Şırnak-Cizre kara yolunda, 01 AFV 199 plakalı otomobilin sürücüsü, bagaj kapağı açık halde 3 genci taşıyarak trafikte tehlikeli şekilde ilerledi.
Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün tehlikeli yolculuğunu, vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.