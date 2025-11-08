Şırnak'ta minibüs ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı
Şırnak'ta minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13'ü çocuk toplam 19 kişi yaralandı.
Şırnak'ta minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13'ü çocuk toplam 19 kişi yaralandı.
Nezir Y. yönetimindeki özel bir rehabilitasyon merkezine ait 33 AFY 551 plakalı servis minibüsü, Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı'nda, Abdurrahman T'nin kullandığı 61 AGZ 251 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, aralarında minibüsteki 13 çocuk ile sürücülerin de bulunduğu toplam 19 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.