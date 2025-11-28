Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" başladı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 17:06 Güncelleme: 28.11.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" başladı.

        Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı işbirliğiyle bir otelde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

        Melaye Ciziri'nin yaşamını anlatan video gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sempozyuma ilişkin mesajı paylaşıldı.

        İki gün sürecek sempozyumun açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, bir mekanın kıymetinin o mekanı ilim, irfan ve hikmetiyle güzelleştiren kişilerden kaynaklandığını söyledi.

        Yılmaz, "Melaye Ciziri'nin bugün burada konuşuluyor olması ve anılması, onun görüşü etrafında bir ilmin, geleneğin devamını da sağlamaktadır. Bu insanlar bu toplumda hem milli hem manevi kimliği muhafaza etmiş ve insanlara hizmet sunmuşlardır." dedi.

        Melaye Ciziri'nin sadece tasavvuf şiirleriyle değil ortaya koyduğu anlayışla da örnek olduğunu dile getiren Yılmaz, "Melaye Ciziri başta olmak üzere bu coğrafyaya mührünü vurmuş bu güzel insanlara vefa borcumuz var. Onun için de Bakanlık olarak bu kapsamda çalışmalar yürütmekteyiz." diye konuştu.

        - "Güzel ahlakı Ciziri'nin bakış açısıyla değerlendireceğiz"

        Şırnak Valisi Birol Ekici de geçen yıl Melaye Ciziri'nin birlik anlayışının işlendiğini, bu yıl da çok daha derin bir konu olan ahlak anlayışının tartışılacağını belirtti.

        Ciziri'nin aradığı ahlakın İslam ahlakı olduğunu ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

        "Hepimizin aradığı ahlak aslında güzel ahlaktır ve güzel ahlakı Ciziri'nin bakış açısıyla bu yıl hep birlikte değerlendireceğiz. Ahlaki olarak kardeşin kardeşe, Müslüman'ın Müslüman'a pusu kurduğu dönemler oldu, karanlık dönemler yaşadık. Bu dönemleri Cumhurbaşkanımız liderliğinde birlik, beraberlik ve kardeşlik projesi olan 'Türkiye Yüzyılı'nda aşacağımıza inancım sonsuz. Bu konuda hepimiz gayret göstereceğiz. Bu konuda hemşehrilerimize gayretleri için çok teşekkür ediyorum."

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Melaye Ciziri'nin bir şair değil, sözün inceliğini hikmetle buluşturan, varlığı anlamlandırmayı sanatın merkezine koyan büyük bir mütefekkir olduğunu belirtti.

        Sempozyuma gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Orhan, "Bu ilgi, Melaye Ciziri'nin düşünce hazinesinin hala ne kadar diri, bereketli ve aynı zamanda ihtiyaç duyulan bir kaynak olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. 100'e yakın bilim ve ilim insanının, Ciziri'nin ahlak anlayışını, insan tasavvurunu ve dünyayı anlamlandırma biçimini farklı yönleriyle ele alacak olması, bizleri hem zenginleştirecek hem de derinlikli bir şekilde aydınlatacaktır." diye konuştu.

        Sempozyumun Ciziri'nin mirasının günümüz insanına nasıl rehberlik edeceğine dair yeni bilgiler sunacağına inandığını belirten Orhan, "Genç araştırmacıların bu büyük geleneğin izini sürmesi, yeni yorumlar geliştirmesi ve Ciziri'nin düşüncesini çağın diliyle yeniden buluşturması hepimiz adına umut vericidir. Bu çalışmalar yalnızca akademik bir zenginlik üretmekle kalmayacak; aynı zamanda Ciziri'nin bu önemli mirasının daha geniş kitlelere ulaşmasına, kültürel hafızamızın diri tutulmasına vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ise Melaye Ciziri'nin Allah aşkının, İslam tasavvufunun Kürtçedeki gür sesi ve latif nefesi olduğunu belirterek, "Melaye Ciziri'nin anlayışı ve mesajı, Konya'daki Mevlana'nın, Nevşehir'deki Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Kırşehir'deki Ah-i Evran'ın, Eskişehir'deki Yunus Emre'nin, Bilecik'teki Şeyh Edebali'nin mesajından farklı değildir." dedi.

        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da sempozyumun akademik bir toplantı olmanın yanında, Cizre'nin manevi dünyasını, kültürel zenginliğini, ilmi mirasını hatırlatan önemli bir buluşma olacağını söyledi.

        Baycar, şunları kaydetti:

        "Molla Ahmed-i Ceziri, İsmail Ebul iz El Cezeri, Feqiye Teyran, İbnü'l-Esir Kardeşler ilim geleneğini zamanın ve mekanın ötesine taşımışlardır. Aklın ve bilimin zirvesi İsmail Ebul iz El Cezeri'nin geliştirdiği makineler ve otomasyon prensipleri günümüzde modern bilimin temel taşları olarak hala ilham verir boyuttadır. Saydığım bütün bu zenginlikleri gerek gençlerimize gerek entelektüel kesimlere tanıtma ve kazandırma mecburiyetindeyiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu sempozyum bu gerekliliğin bir parçasıdır. Bu vesileyle bu sempozyumun Cizre'nin tarihsel ve kültürel mirasının daha iyi anlaşılmasına katkı sunacağı gibi ilçemizin bilinirliliği, tanınırlığı ve 'Türkiye Yüzyılı' ile markalaşan şehir sürecine de katkı sunacağı inancındayım."

        Sempozyumun düzenleme kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Özdemir de tarihte önemli şahsiyetlerin bulundukları şehirlere manevi bir kimlik kazandırdıklarını belirterek, Melaye Ciziri'nin de Cizre ve çevresine de farklı ruh ve kimlik ile manevi bir atmosfer kazandırdığını söyledi.

        Özdemir, Suriye, Almanya, İran ve Irak'tan da akademisyenlerin katıldığı sempozyumun, Melaye Ciziri'nin ulusal ve uluslararası platformlarda daha iyi tanınmasına katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

        Melaye Ciziri’nin parçalarının seslendirildiği sempozyumda daha sonra oturumlara geçildi.

        Açılışa, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir​​​​​​​, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, kurum müdürleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Şırnak-Cizre karayolu refüjünde 365 fidanlık ağaç dikimi yapıldı
        Şırnak-Cizre karayolu refüjünde 365 fidanlık ağaç dikimi yapıldı
        Cizre'de IV. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu başladı
        Cizre'de IV. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu başladı
        Şırnak-Van yolunda çalışmalar hızlandı
        Şırnak-Van yolunda çalışmalar hızlandı
        Şırnak'ta 3 bin rakımlı karlı dağlar mest etti
        Şırnak'ta 3 bin rakımlı karlı dağlar mest etti
        Şırnak'ta "Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap...
        Şırnak'ta "Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap...
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan: "Cizre büyük kültür günleri yaşıyo...
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan: "Cizre büyük kültür günleri yaşıyo...