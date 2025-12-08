Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 87 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 87 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-7 Aralık'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.
Bu kapsamda yapılan aramalarda, 2 tabanca, 5 şarjör, 1110 mühimmat, 36 çek, 71 senet, yazar kasa, 82 cep telefonu, gümrük kaçağı 33 bin 150 paket sigara, 281 muhtelif elektronik malzeme, 4 bin 471 muhtelif hırdavat malzemesi, 2 bin 209 tekstil ürünü, 344 kozmetik eşya, 342 mutfak eşyası ve 1898 muhtelif malzeme ele geçirildi.
Operasyonlarda, 87 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
