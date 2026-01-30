Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta ayağı demir korkuluklara sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde ayağı demir korkuluklara sıkışan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 13:03 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta ayağı demir korkuluklara sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde ayağı demir korkuluklara sıkışan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Cudi Mahallesi'nde bir eve girmeye çalışan kedinin ayağı pencerenin demir korkuluklarına sıkıştı.

        Kedinin demir korkuluklara sıkıştığını fark eden ev sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla demir korkuluklara ayağı sıkışan ve asılı kalan kedi kurtarıldı.

        İtfaiye ekipleri, kurtardıkları kediyi veteriner hekimliğine götürerek tedavisini yaptırdı.

        Mahalle sakinleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Takside market poşetiyle silah kaçakçılığı
        Takside market poşetiyle silah kaçakçılığı
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?

        Benzer Haberler

        Mahsur kalan hastayı almaya giden helikoptere bez sallayarak yol gösteri
        Mahsur kalan hastayı almaya giden helikoptere bez sallayarak yol gösteri
        Yolu kapalı köydeki hasta jandarma helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı
        Yolu kapalı köydeki hasta jandarma helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı
        Habur'da kaçakçılığa geçit yok Habur Sınır Kapısı'nda 2025'te bin 39 kaçakç...
        Habur'da kaçakçılığa geçit yok Habur Sınır Kapısı'nda 2025'te bin 39 kaçakç...
        Toprak kayması sonucu kapanan Uludere-Beytüşşebap kara yolu ekiplerin çalış...
        Toprak kayması sonucu kapanan Uludere-Beytüşşebap kara yolu ekiplerin çalış...
        Şırnak'ta rahatsızlanan 55 yaşındaki kadın jandarma helikopteriyle hastaney...
        Şırnak'ta rahatsızlanan 55 yaşındaki kadın jandarma helikopteriyle hastaney...
        Cizre'de ayağı demir korkuluklara sıkışan kedi için itfaiye seferber oldu
        Cizre'de ayağı demir korkuluklara sıkışan kedi için itfaiye seferber oldu