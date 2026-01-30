Şırnak'ta ayağı demir korkuluklara sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ayağı demir korkuluklara sıkışan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı. Cudi Mahallesi'nde bir eve girmeye çalışan kedinin ayağı pencerenin demir korkuluklarına sıkıştı. Kedinin demir korkuluklara sıkıştığını fark eden ev sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla demir korkuluklara ayağı sıkışan ve asılı kalan kedi kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, kurtardıkları kediyi veteriner hekimliğine götürerek tedavisini yaptırdı. Mahalle sakinleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

