        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Beytüşşebap'ta şehirlerarası otobüs seferleri başladı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehirlerarası otobüs seferleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 18:55 Güncelleme: 30.01.2026 - 18:55
        Beytüşşebap'ta şehirlerarası otobüs seferleri başladı
        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehirlerarası otobüs seferleri başladı.

        İlçede başlayan yeni seferler, Mersin'in Erdemli ilçesine kadar yapılacak.

        Beytüşşebap Belediye Başkanı Kamil Durmuş, ilçeye kazandırılan hizmetten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Yeni otobüs seferlerinin Beytüşşebap ile Mersin Erdemli ilçesi arasındaki ulaşımı kolaylaştıracağını kaydeden Durmuş, "Beytüşşebap'a gelen bu hizmetten dolayı çok sevindik. İlçemiz için önemli bir ihtiyaçtı. Bu sürecin hayata geçirilmesinde emeği geçen şirket sahiplerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

