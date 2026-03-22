        Şırnak'ta etkili sağanak nedeniyle köyün bir bölümü çöktü... Evler boşaltıldı!

        Şırnak'ta etkili sağanak nedeniyle köyün bir bölümü çöktü... Evler boşaltıldı!

        Şırnak'ın Bolağaç köyünde günlerdir süren şiddetli yağış nedeniyle köyün bir bölümü çöktü. Heyelan riskinin sürdüğü bölgede 5 ev ve 4 ahır zarar görürken, bazı yollar da kullanılamaz hale geldi. Evlerini boşaltan vatandaşlar anaokuluna sığınırken, yetkililerden yardım talep etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Sağanaktan köyün bir bölümü çöktü!
        Şırnak'ta günlerdir etkili olan sağanak yağış sonrası köyün bir bölümü çökünce evler boşaltıldı.

        KÖYÜN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ

        İHA'daki habere göre; Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Bolağaç köyünde günlerdir etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köyün bir bölümü çöktü.

        HEYELAN TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

        5 ev, 4 ahır ve onlarca yolun çöktüğü köyde heyelan tehlikesi artarak devam ediyor.

        ANAOKULUNA SIĞINDILAR

        Jandarma tedbir amaçlı evleri boşaltırken, vatandaşlar gidecek yer bulamayınca anaokuluna sığındı.

        YETKİLİLERE SESLENDİLER

        Yetkililere seslenen vatandaşlar 32 yıldır ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

        "HER YER ÇÖKTÜ"

        Günlerdir anaokulunda kalan vatandaşlardan Bilal Ücün ev ve ahırlarda hasar oluştuğunu belirterek, "32 yıldır biz buradayız. Terör nedeniyle eski köylerimizi boşaltıp buraya geldik. Ben ve 5 ev daha bu sorunu yaşadı. Evlerimizi burada yaptık. Yıllardır böyle yağış göremedik. İlk defa böyle oluyor. Her yer çöktü. Evlerde çatlaklar oluştu. Evliyim, güvenlik korucusuyum. Annem ve 4 çocuğumla şimdi anaokulunda kalıyorum. Devletimizden yardım bekliyoruz. Eşyalarımızı anaokuluna taşıdık. İlk başta AFAD ve jandarmayı aradık kaymakamlığa dilekçe verdik. Isınma sorunu var. 5 ev şimdi zarar gördü. Yetkililerimize sesleniyorum bizlere bir çözüm bulsun'' dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Partiler arası bayramlaşma

        Partiler arası bayramlaşma

        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"