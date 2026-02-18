Canlı
        Şırnak'ta iftar ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? (Diyanet Ramazan İmsakiyesi) Şırnak İmsakiye 2026 | İftar saati ve oruç imsak saatleri

        Şırnak İmsakiye 2026: Şırnak'ta iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Şırnak'ta imsakiye ve iftar, sahur saatleri merak ediliyor. Vatandaşlar "Şırnak sahur vakti kaçta?" ve Şırnak'ta iftar kaçta başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. Şırnak ramazan imsakiyesi üzerinden imsak saati ve sahur saati bilgileri yakından takip ediliyor. Sahur ve akşam ezanı kaçta okunuyor sorusu da oruç hazırlığı yapanların araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. İşte ayrıntılar...

        Giriş: 18.02.2026 - 19:11 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:10
        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Şırnak sahur ve iftar saati duyuruldu. Şırnak ilinde oruç tutacak olan vatandaşlar ''Şırnak'ta ilk sahur ve iftar saati ne zaman, saat kaçta okunacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayında oruç ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmeye özen gösterenler ise günlük olarak imsak, sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini öğrenmek istiyorlar. İşte, 2026 Şırnak imsakiyesi, imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...

        ŞIRNAK'TA İLK SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Diyanet Şırnak İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Çarşamba günü sahur vakti saat 05:28'de bitiyor. İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 saat 18:00 olarak duyuruldu

        Teravih namazı, yatsı ezanı 19:15'te okunduktan sonra kılınacak. 20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05:27 olacak.

        ŞIRNAK RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR

        Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

        "Rabbimiz! Bize dün ya da ve ahirette iyilik ver, bizi ateş azabından koru." (Bakara Suresi, 201. ayet)

        "Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)

        "Ey Rabbim! Beni; bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi ameller işlemeye sevk et. Beni rahmetinle iyi kullarının arasına kat." (Neml Suresi, 19. ayet)

        SAHUR DUASI

        Peygamber Efendimiz sahur esnasında ‘’Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…" sahur duasını okurmuş.

        İFTAR DUASI

        "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

        ŞIRNAK İMSAKİYE 2026

        Şırnak'ın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Şırnak İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Şırnak 2026 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

