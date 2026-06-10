Şırnak'ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Şırnak'ta Hasan S'nin (42) kullandığı motosiklet, Cizre-İdil karayolunun Sırtköy mevkisi kavşağında C.Ü. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ve kamyonetin şoförü ile araçtaki O.Ü, K.K. ve Ş,Ü. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Hasan S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.