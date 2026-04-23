Şırnak'ta kayadan 'şelale' çıktı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son dönemlerde etkili olan yağışlar ilginç görüntülerin de ortaya çıkmasına neden oldu. İlçede kayanın içinden fışkıran su, drone ile kaydedildi
Giriş: 23 Nisan 2026 - 10:00
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Pirinçli köyü yakınlarında, günlerdir etkili olan aşırı yağışların ardından dağda oluşan şelale, görenleri hayrete düşürdü.
Metrelerce yükseklikten, dev kayanın içinden fışkıran suyun oluşturduğu görüntü şelaleyi andırdı.
Yaklaşık 20 metre yükseklikten çıkan su, drone kamerasıyla görüntülendi.
Kayanın tam ortasından çıkan suyun oluşturduğu manzara, bölge sakinlerinin ilgisini çekiyor.
