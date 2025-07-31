Şırnak'ta Mağara Köyü'nün turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı
Şırnak Valiliği, kadim uygarlıkların izlerini taşıyan Mağara Köyü'nü turizme kazandırmak için çalışma başlattı. Şırnak Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek, "Mağara Köyü sadece bir yerleşim yeri değil; bu coğrafyada yaşamış kadim toplulukların sessiz hafızasıdır. Bu hafızayı korumak ve tanıtmak, bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir" dedi
Şırnak Valiliği, Mağara Köyü'nü turizme kazandırmak için hazırlanan projeyi hayata geçirdi.
Şırnak Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek, İdil ilçesine bağlı Mağara Köyü'nde saha incelemelerinde bulunarak, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı.
Köyün tarihi dokusunu koruyacak, aynı zamanda sürdürülebilir turizm altyapısını oluşturacak projeler masaya yatırıldı.
Kaya oyma yapılar, terk edilmiş taş evler ve geleneksel Ezidi mimarisinin izlerini taşıyan köy, tarihçiler ve arkeologlar için önemli bir alan olma özelliğini sürdürüyor.
Bölge halkının da sürece dahil edilerek kırsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.
Vali Yardımcısı Çiçek, "Mağara Köyü sadece bir yerleşim yeri değil; bu coğrafyada yaşamış kadim toplulukların sessiz hafızasıdır. Bu hafızayı korumak ve tanıtmak, bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir" dedi.