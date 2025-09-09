Yurt dışından getirilen özel bir malzemeyi kayaya sabitlemeye çalıştıklarını anlatan İşlek, "Yaklaşık 700 ankraj (Bir çelik donatının ya da yapı elemanının başka ortam, başka eleman veya başka malzeme arasına sokularak sabitlenmesi işlemi) yapılacak. Bu ankrajdan bazıları 3 veya 5 metre aralığında olacak ve bu şekilde bu kaya yamacı blokları sabitlenmiş olacak. Bu sayede mahallede kaya düşme riskini minimize etmiş olacağız. Bu çalışmanın sona ermesiyle mahalle sakinlerimizin kaya düşme riskinden dolayı yaşadıkları huzursuzluklar bertaraf edilecek, vatandaşlarımız evlerinde güvenle oturabilecek" diye konuştu.