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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şırnak'ta silahlı arazi kavgası: 2 yaralı

        Şırnak'ta iki aile arasında silahlı arazi kavgası: 2 yaralı

        Şırnak'ta arazi meselesi nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:00 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:00
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        Şırnak'ta silahlı arazi kavgası: 2 yaralı
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        Şırnak'ın İdil ilçesi Aşağı Mahalle Sanat Sokağı'nda, saat 13.00 sıralarında akraba 2 aile arasında iddiaya göre, arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A.K. ile İ.K. vücutlarına isabet eden kurşunlar ile yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli olarak U.D. ile İ.C. gözaltına alınırken, A.K.'nin yakalanması çalışmalar sürüyor.

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