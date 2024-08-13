Şırnak’ta 14 bölgede 15 gün süreyle ‘Geçici güvenlik bölgesi’ ilanı

Valilikten yapılan açıklamada, 14 bölgede 15 gün süreyle 15-29 Ağustos tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘Geçici güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, “İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler, merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı, merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kel Mehmetler, Dönmezler, Kovankay, Tahtareş, Hüsrevpaşa, Suhurpaşayayla, İncebel Dağları, Faraşin, Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları ve Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgeleri, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 Ağustos (Dahil) 2024 – 29 Ağustos (Dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘Geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır.” denildi.