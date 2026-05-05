Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Şırnak’ta Habur Çayı taştı, ev ve ahırları su bastı

        Şırnak’ta Habur Çayı taştı, ev ve ahırları su bastı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sağanak ve eriyen karlar nedeniyle debisi yükselen Habur Çayı taştı, köprüler yıkıldı. Taşkın nedeniyle çok sayıda ev ve ahırı su bastı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 12:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Habur taştı, evleri su bastı

        Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyünde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış ile yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle Habur Çayı’nın debisi yükseldi.

        DHA'nın haberine göre çayın taşmasıyla dere yatağına yakın alanlar su altında kaldı. Taşkın etkisiyle bazı köprüler yıkıldı, bazılarında ise hasar oluştu.

        Köprülerin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle köyler arası ulaşım yer yer kesildi. Su baskınları nedeniyle çok sayıda ev ve ahırda hasar meydana geldi.

        Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, hasar tespit çalışmalarına başladı. Yetkililer, yağışların süreceği uyarısında bulunup, halkı dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadıköy'de vapura binen Azerbaycanlı kadın kayboldu; çantası bulundu denizde aranıyor

        İstanbul Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova (44) sefer sırasında kayboldu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?