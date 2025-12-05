Sırt ağrısına son! Günlük hayatta uygulayabileceğiniz en basit çözümler

Uzun süre oturmak, ağır yük taşımak veya yanlış yatış pozisyonu… Sırt ağrılarının ardında yatan bu alışkanlıkları değiştirerek ağrıların belirgin şekilde azaldığı belirtiliyor.
SIRT AĞRISININ SIK GÖRÜLEN NEDENLERİ
Sırt ağrısı toplumda oldukça yaygın görülen bir şikâyettir ve pek çok farklı nedenden kaynaklanabilir. Kas gerginliği, ağır kaldırma, ani hareketler, kötü duruş alışkanlıkları, egzersiz eksikliği, sinir sıkışmaları ve fazla kilo en sık rastlanan etkenlerdendir. Bunun yanında skolyoz, sırt fıtığı, fibromiyalji, ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıklar ile böbrek taşı ve idrar yolu enfeksiyonları da sırt ağrısına yol açabilir.
KAS VE BAĞ GERGİNLİĞİ
Ani hareketler, yanlış kaldırma teknikleri veya uzun süreli zorlanmalar kas ve bağ dokularında gerginliğe neden olabilir. Bu durum zamanla kas spazmlarına yol açarak sırt ağrısını artırır.
DİSK PROBLEMLERİ
Omurlar arasında bulunan disklerin şişmesi veya yırtılması sinirler üzerinde baskı oluşturabilir. Her zaman ağrıya yol açmasa da bu durum çoğunlukla görüntüleme yöntemlerinde fark edilir.
ARTRİT VE SPİNAL DARLIK
Omurgadaki artrit, omurilik kanalının daralmasına neden olan spinal stenozun gelişmesine yol açabilir. Bu durum sırt bölgesinde ağrı ve hareket kısıtlılığı oluşturur.
OSTEOPOROZ
Özellikle kadınlarda yaygın görülen osteoporoz, kemiklerde zayıflamaya ve kırılmalara neden olarak sırt ağrısına yol açabilir. Şiddetli ağrı, hassasiyet ve zamanla boyda kısalma da görülebilir.
MYOFASİYEL AĞRI SENDROMU
Uzun süre masa başında çalışan kişilerde sık görülen bu durum, kas ve yumuşak dokulardan kaynaklanan ağrı ile kendini gösterir. Duruş bozukluğu ve kaslara bası ile ağrı kolayca tetiklenir.
BOYUN FITIĞI
Boyun fıtığı, sırta yakın konumda olması nedeniyle sırt bölgesine yayılan ağrıya yol açabilir. Ağrıya kol uyuşması veya güç kaybı eşlik ediyorsa bu durum boyun fıtığının belirtisi olabilir.
FİBROMİYALJİ
Yumuşak doku romatizması olan fibromiyalji, özellikle kadınlarda sık görülür ve yaygın vücut ağrıları ile birlikte sırt ağrısı da oluşturur. Yorgunluk, stres, şişkinlik ve depresyon belirtileriyle birlikte seyreder.
DİĞER NEDENLER
Sırt ağrısına yol açan diğer durumlar arasında romatizmal hastalıklar, eklem şişmeleri, ankilozan spondilit, zona, alkaptonüri ve çeşitli nörolojik hastalıklar bulunur. Kürek kemiğine vuran ani sırt ağrısının bazen kalp krizinin belirtisi olabileceği unutulmamalıdır.
SIRT AĞRISINA İYİ GELEN YÖNTEMLER
DÜZENLİ EGZERSİZ VE SAĞLIKLI BESLENME
Düzenli egzersiz ve ideal kiloyu korumak, sırta binen yükü azaltarak ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Sağlıklı beslenmek de kas ve kemik yapısının güçlenmesini destekler.
DOĞRU DURUŞ VE UYKU POZİSYONU
Omurgayı nötr pozisyonda tutacak şekilde yan yatmak ve dizlerin arasına yastık koymak ağrıyı azaltır. Gün içinde dik ve destekli bir oturuş ağrının ilerlemesini engeller.
BUZ VE SICAK UYGULAMALARI
Ağrılı bölgeye önce buz, birkaç gün sonra ise ısı uygulamak kasların gevşemesine ve kan akışının artmasına yardımcı olur.
FİZİK TEDAVİ
Fizik tedavi, kas güçlendirme, esneklik artırma, postür düzeltme ve ağrı azaltma açısından oldukça etkili bir yöntemdir.
KAS GEVŞETİCİLER
Kas gevşetici krem veya ilaçlar geçici rahatlama sağlayabilir; ancak uzun vadeli çözüm olarak değerlendirilmemelidir.
DESTEKLEYİCİ SÜTYEN
Büyük göğüslü kişilerde destekleyici sütyen kullanmak, omuz ve sırt bölgesindeki baskıyı azaltarak ağrıyı hafifletebilir.
AĞIR YÜKLERDEN KAÇINMA
Ağır çanta veya yük taşımak sırt kaslarına aşırı baskı uygular. Bu nedenle hafif çanta kullanmak ve yükleri iki omuza eşit dağıtmak önemlidir.
D VİTAMİNİ TAKVİYESİ
D vitamini kemik sağlığını destekleyerek sırt ağrılarının azalmasına katkı sağlar.
HAMİLELİKTE SIRT AĞRISI NASIL GEÇER?
Hamilelikte sırt ağrısı oldukça yaygındır. Aşağıdaki yöntemler bu dönemde ağrıyı hafifletebilir:
- Düzenli ve hafif egzersiz yapmak
- Rahat ve destekleyici ayakkabılar giymek
- Karın kaslarını destekleyen gebelik korseleri kullanmak
- Eşyaları kaldırırken dizleri bükerek çömelmek
SIRT AĞRISINDAN KORUNMA YOLLARI
- 45 dakikadan fazla aynı pozisyonda kalmamaya dikkat edin
- Otururken belinizi destekleyen bir yastık kullanın
- Yerden bir şey alırken dizleri bükerek eğilin
- Terli şekilde rüzgâr veya klima karşısında kalmaktan kaçının
- Uyku kalitesini artırın
- Egzersizden önce mutlaka ısınma yapın
- Duruşunuzu gün boyu kontrol edin
- Yeterli D vitamini ve kalsiyum alın
- Kilonuzu dengede tutun
- Sigara ve alkolden uzak durun
Görsel Kaynak: shutterstock