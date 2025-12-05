Sırt ağrısına son! Günlük hayatta uygulayabileceğiniz en basit çözümler

Uzun süre oturmak, ağır yük taşımak veya yanlış yatış pozisyonu… Sırt ağrılarının ardında yatan bu alışkanlıkları değiştirerek ağrıların belirgin şekilde azaldığı belirtiliyor.

SIRT AĞRISININ SIK GÖRÜLEN NEDENLERİ

Sırt ağrısı toplumda oldukça yaygın görülen bir şikâyettir ve pek çok farklı nedenden kaynaklanabilir. Kas gerginliği, ağır kaldırma, ani hareketler, kötü duruş alışkanlıkları, egzersiz eksikliği, sinir sıkışmaları ve fazla kilo en sık rastlanan etkenlerdendir. Bunun yanında skolyoz, sırt fıtığı, fibromiyalji, ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıklar ile böbrek taşı ve idrar yolu enfeksiyonları da sırt ağrısına yol açabilir.

KAS VE BAĞ GERGİNLİĞİ

Ani hareketler, yanlış kaldırma teknikleri veya uzun süreli zorlanmalar kas ve bağ dokularında gerginliğe neden olabilir. Bu durum zamanla kas spazmlarına yol açarak sırt ağrısını artırır.

DİSK PROBLEMLERİ

Omurlar arasında bulunan disklerin şişmesi veya yırtılması sinirler üzerinde baskı oluşturabilir. Her zaman ağrıya yol açmasa da bu durum çoğunlukla görüntüleme yöntemlerinde fark edilir.

ARTRİT VE SPİNAL DARLIK Omurgadaki artrit, omurilik kanalının daralmasına neden olan spinal stenozun gelişmesine yol açabilir. Bu durum sırt bölgesinde ağrı ve hareket kısıtlılığı oluşturur. OSTEOPOROZ Özellikle kadınlarda yaygın görülen osteoporoz, kemiklerde zayıflamaya ve kırılmalara neden olarak sırt ağrısına yol açabilir. Şiddetli ağrı, hassasiyet ve zamanla boyda kısalma da görülebilir. MYOFASİYEL AĞRI SENDROMU Uzun süre masa başında çalışan kişilerde sık görülen bu durum, kas ve yumuşak dokulardan kaynaklanan ağrı ile kendini gösterir. Duruş bozukluğu ve kaslara bası ile ağrı kolayca tetiklenir. BOYUN FITIĞI Boyun fıtığı, sırta yakın konumda olması nedeniyle sırt bölgesine yayılan ağrıya yol açabilir. Ağrıya kol uyuşması veya güç kaybı eşlik ediyorsa bu durum boyun fıtığının belirtisi olabilir. FİBROMİYALJİ Yumuşak doku romatizması olan fibromiyalji, özellikle kadınlarda sık görülür ve yaygın vücut ağrıları ile birlikte sırt ağrısı da oluşturur. Yorgunluk, stres, şişkinlik ve depresyon belirtileriyle birlikte seyreder.

DİĞER NEDENLER Sırt ağrısına yol açan diğer durumlar arasında romatizmal hastalıklar, eklem şişmeleri, ankilozan spondilit, zona, alkaptonüri ve çeşitli nörolojik hastalıklar bulunur. Kürek kemiğine vuran ani sırt ağrısının bazen kalp krizinin belirtisi olabileceği unutulmamalıdır. SIRT AĞRISINA İYİ GELEN YÖNTEMLER DÜZENLİ EGZERSİZ VE SAĞLIKLI BESLENME Düzenli egzersiz ve ideal kiloyu korumak, sırta binen yükü azaltarak ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Sağlıklı beslenmek de kas ve kemik yapısının güçlenmesini destekler. DOĞRU DURUŞ VE UYKU POZİSYONU Omurgayı nötr pozisyonda tutacak şekilde yan yatmak ve dizlerin arasına yastık koymak ağrıyı azaltır. Gün içinde dik ve destekli bir oturuş ağrının ilerlemesini engeller. BUZ VE SICAK UYGULAMALARI Ağrılı bölgeye önce buz, birkaç gün sonra ise ısı uygulamak kasların gevşemesine ve kan akışının artmasına yardımcı olur. FİZİK TEDAVİ Fizik tedavi, kas güçlendirme, esneklik artırma, postür düzeltme ve ağrı azaltma açısından oldukça etkili bir yöntemdir. KAS GEVŞETİCİLER Kas gevşetici krem veya ilaçlar geçici rahatlama sağlayabilir; ancak uzun vadeli çözüm olarak değerlendirilmemelidir.