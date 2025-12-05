Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sırt ağrısına son! Günlük hayatta uygulayabileceğiniz en basit çözümler

        Sırt ağrısına son! Günlük hayatta uygulayabileceğiniz en basit çözümler

        Sırt ağrısı modern yaşamın en yaygın şikâyetlerinden biri. Ancak doğru egzersizler, doğru uyku pozisyonu ve küçük yaşam tarzı değişiklikleriyle bu problem kontrol altına alınabiliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 11:30 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sırt ağrısından kurtaran en pratik yollar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uzun süre oturmak, ağır yük taşımak veya yanlış yatış pozisyonu… Sırt ağrılarının ardında yatan bu alışkanlıkları değiştirerek ağrıların belirgin şekilde azaldığı belirtiliyor.

        Migrenin tedavisi mümkün mü?
        Migrenin tedavisi mümkün mü?
        Uykusuzluk çekenlere özel derin uyku yöntemleri
        Uykusuzluk çekenlere özel derin uyku yöntemleri

        SIRT AĞRISININ SIK GÖRÜLEN NEDENLERİ

        Sırt ağrısı toplumda oldukça yaygın görülen bir şikâyettir ve pek çok farklı nedenden kaynaklanabilir. Kas gerginliği, ağır kaldırma, ani hareketler, kötü duruş alışkanlıkları, egzersiz eksikliği, sinir sıkışmaları ve fazla kilo en sık rastlanan etkenlerdendir. Bunun yanında skolyoz, sırt fıtığı, fibromiyalji, ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıklar ile böbrek taşı ve idrar yolu enfeksiyonları da sırt ağrısına yol açabilir.

        REKLAM

        KAS VE BAĞ GERGİNLİĞİ

        Ani hareketler, yanlış kaldırma teknikleri veya uzun süreli zorlanmalar kas ve bağ dokularında gerginliğe neden olabilir. Bu durum zamanla kas spazmlarına yol açarak sırt ağrısını artırır.

        DİSK PROBLEMLERİ

        Omurlar arasında bulunan disklerin şişmesi veya yırtılması sinirler üzerinde baskı oluşturabilir. Her zaman ağrıya yol açmasa da bu durum çoğunlukla görüntüleme yöntemlerinde fark edilir.

        ARTRİT VE SPİNAL DARLIK

        Omurgadaki artrit, omurilik kanalının daralmasına neden olan spinal stenozun gelişmesine yol açabilir. Bu durum sırt bölgesinde ağrı ve hareket kısıtlılığı oluşturur.

        OSTEOPOROZ

        Özellikle kadınlarda yaygın görülen osteoporoz, kemiklerde zayıflamaya ve kırılmalara neden olarak sırt ağrısına yol açabilir. Şiddetli ağrı, hassasiyet ve zamanla boyda kısalma da görülebilir.

        MYOFASİYEL AĞRI SENDROMU

        Uzun süre masa başında çalışan kişilerde sık görülen bu durum, kas ve yumuşak dokulardan kaynaklanan ağrı ile kendini gösterir. Duruş bozukluğu ve kaslara bası ile ağrı kolayca tetiklenir.

        REKLAM

        BOYUN FITIĞI

        Boyun fıtığı, sırta yakın konumda olması nedeniyle sırt bölgesine yayılan ağrıya yol açabilir. Ağrıya kol uyuşması veya güç kaybı eşlik ediyorsa bu durum boyun fıtığının belirtisi olabilir.

        FİBROMİYALJİ

        Yumuşak doku romatizması olan fibromiyalji, özellikle kadınlarda sık görülür ve yaygın vücut ağrıları ile birlikte sırt ağrısı da oluşturur. Yorgunluk, stres, şişkinlik ve depresyon belirtileriyle birlikte seyreder.

        DİĞER NEDENLER

        Sırt ağrısına yol açan diğer durumlar arasında romatizmal hastalıklar, eklem şişmeleri, ankilozan spondilit, zona, alkaptonüri ve çeşitli nörolojik hastalıklar bulunur. Kürek kemiğine vuran ani sırt ağrısının bazen kalp krizinin belirtisi olabileceği unutulmamalıdır.

        SIRT AĞRISINA İYİ GELEN YÖNTEMLER

        DÜZENLİ EGZERSİZ VE SAĞLIKLI BESLENME

        Düzenli egzersiz ve ideal kiloyu korumak, sırta binen yükü azaltarak ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Sağlıklı beslenmek de kas ve kemik yapısının güçlenmesini destekler.

        REKLAM

        DOĞRU DURUŞ VE UYKU POZİSYONU

        Omurgayı nötr pozisyonda tutacak şekilde yan yatmak ve dizlerin arasına yastık koymak ağrıyı azaltır. Gün içinde dik ve destekli bir oturuş ağrının ilerlemesini engeller.

        BUZ VE SICAK UYGULAMALARI

        Ağrılı bölgeye önce buz, birkaç gün sonra ise ısı uygulamak kasların gevşemesine ve kan akışının artmasına yardımcı olur.

        FİZİK TEDAVİ

        Fizik tedavi, kas güçlendirme, esneklik artırma, postür düzeltme ve ağrı azaltma açısından oldukça etkili bir yöntemdir.

        KAS GEVŞETİCİLER

        Kas gevşetici krem veya ilaçlar geçici rahatlama sağlayabilir; ancak uzun vadeli çözüm olarak değerlendirilmemelidir.

        DESTEKLEYİCİ SÜTYEN

        Büyük göğüslü kişilerde destekleyici sütyen kullanmak, omuz ve sırt bölgesindeki baskıyı azaltarak ağrıyı hafifletebilir.

        AĞIR YÜKLERDEN KAÇINMA

        Ağır çanta veya yük taşımak sırt kaslarına aşırı baskı uygular. Bu nedenle hafif çanta kullanmak ve yükleri iki omuza eşit dağıtmak önemlidir.

        REKLAM

        D VİTAMİNİ TAKVİYESİ

        D vitamini kemik sağlığını destekleyerek sırt ağrılarının azalmasına katkı sağlar.

        HAMİLELİKTE SIRT AĞRISI NASIL GEÇER?

        Hamilelikte sırt ağrısı oldukça yaygındır. Aşağıdaki yöntemler bu dönemde ağrıyı hafifletebilir:

        - Düzenli ve hafif egzersiz yapmak

        - Rahat ve destekleyici ayakkabılar giymek

        - Karın kaslarını destekleyen gebelik korseleri kullanmak

        - Eşyaları kaldırırken dizleri bükerek çömelmek

        SIRT AĞRISINDAN KORUNMA YOLLARI

        - 45 dakikadan fazla aynı pozisyonda kalmamaya dikkat edin

        - Otururken belinizi destekleyen bir yastık kullanın

        - Yerden bir şey alırken dizleri bükerek eğilin

        - Terli şekilde rüzgâr veya klima karşısında kalmaktan kaçının

        - Uyku kalitesini artırın

        - Egzersizden önce mutlaka ısınma yapın

        - Duruşunuzu gün boyu kontrol edin

        - Yeterli D vitamini ve kalsiyum alın

        - Kilonuzu dengede tutun

        - Sigara ve alkolden uzak durun

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik