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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam ‘Extra Clear’ çözümünü tanıttı - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam ‘Extra Clear’ çözümünü tanıttı

        Şişecam, global pazar ihtiyaçlarını ve mimari beklentileri karşılayacak şekilde geliştirdiği yeni ürünü Şişecam Extra Clear'i pazara sundu. Yapılan açıklamaya göre, Extra Clear, renksiz düz cama göre daha düşük demir içeriği sayesinde daha nötr bir görünüm ve yüksek ışık geçirgenliği sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 16:28 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:28
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        'Extra Clear' çözümünü tanıttı
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        Şişecam, mimari projelerin şeffaflık ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiği Şişecam Extra Clear ürününü müşterileriyle buluşturuyor.

        Türkiye’deki düz cam fırınlarından birini Extra Clear üretmek üzere dönüştüren şirket, özellikle proje segmentine hitap eden bu ürün ile talebi karşılamayı amaçlıyor.

        Yapılan açıklamaya göre, Şişecam Extra Clear, mimarlar, iç mimarlar, cephe danışmanları, cam işlemecileri, PVC doğramacılar ve cephe firmaları gibi profesyonellerin projelerinde tercih edebileceği yüksek katma değerli bir cam çözümü olarak öne çıkıyor.

        Projelerde kullanılan Temperlenebilir Solar Low-E ürün ailesindeki tüm ürünler, Clear cam (renksiz düz cam) yerine, global pazar trendlerine uyumlu Extra Clear cam (mid-iron) üzerine üretilecek.

        Aynı şekilde, çift cam veya üçlü yalıtım camı ünitelerinde kaplamalı camın karşılığı olarak kullanılan düz cam ve lamine camlar ve korkuluklarda kullanılan lamine camlar da Extra Clear olarak sunulacak.

        Projelere hizmet sunan tüm ürün gruplarında standart olarak bu dönüşümü başlatan Şişecam'ın, talep olması halinde ürün gamındaki tüm kaplamalı ürünleri Extra Clear ham cam üzerine üreteceği kaydedildi.

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