Şişecam global iş ortaklarıyla bir araya geldi

Cam ve kimyasallar sektörlerinin uluslararası oyuncusu Şişecam, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Global Tedarikçi Zirvesi'nde iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, ilerlemenin ekosistemle çıkılan ortak bir yolculuk olduğunu vurguladı.

Yücel, "Şişecam’ın 90 yıllık başarı hikayesi; ilerleme, dayanıklılık ve güçlü ortaklıklarla şekillenmiş bir yolculuk. Kültürünün odağına tüm paydaşları için değer yaratmayı koymuş bir kurum olarak, yaratılan değerin ancak birlikte geliştirilebileceğinin farkındayız. Bireysel yaklaşımların ve çabaların ilerlemek için yeterli olmadığı günümüzde, iş birliğinin ortak sonuçlara ulaşmanın da ötesinde; birlikte düşünme, plan yapma ve ilerleme yolculuğu olduğuna inanıyoruz" dedi.

Zirve’nin “United to Collaborate – Navigating Together” adlı temasının sadece bir slogan değil, aynı zamanda bir eylem çağrısı olduğunu dile getiren Can Yücel, "Geleceğe hazır bir ekosistem inşa ederken temel önceliklerimiz, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve operasyonel esneklik. Tüm iş ortaklarımızı inovasyonu sadece bir gelişim fırsatı olarak değil, aynı zamanda ortak bir sorumluluk konusu olarak ele almaya davet ediyorum. Çünkü bugün birlikte ortaya çıkardıklarımız, yarınlarımızı da şekillendirecek. Gelin, değişimi birlikte tasarlayalım; birlikte üretelim, birlikte büyüyelim" ifadelerini kullandı.