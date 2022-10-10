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Cam sanayisi kuruluşu Şişecam’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, İtalya’nın önde gelen ekonomi yayın kuruluşlarından Le Fonti’nin ödül platformu Le Fonti Awards’ta Yılın En İyi Yöneticisi ödülüne layık görüldü.

6 Ekim tarihinde Milano’da düzenlenen törende ödülünü alan Prof. Dr. Ahmet Kırman, "Türk cam sanayinin kurucusu ve öncüsü olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda ülkemizin üretim gücünü temsil etmenin haklı gururunu yaşıyor, tüm paydaşlarımızı kapsayan kalkınma ve büyüme yaklaşımımız ile sürdürülebilir değer yaratma yolculuğumuzu aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Kırman, Şişecam’ın dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olduğuna değinerek, "24 bin çalışanımız ve 45 tesisimizle faaliyet gösteriyoruz. Yatırımlarımızı ve büyümemizi ana faaliyet alanlarımızda dünyanın en büyük üç oyuncusundan biri olma hedefiyle sürdürüyor, bulunduğumuz her coğrafyada sürdürülebilir değer yaratıyoruz. Sağlıklı bir büyümenin ancak tüm ekosistemin gelişimini destekleyen kapsayıcı bir yaklaşımla mümkün olacağına inanıyor, bulunduğumuz her coğrafyada, çevreyi, toplumu ve yaşamı iyileştirmeye yönelik projeler hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Şişecam’ın bugün krom, düzcam ve refraktör alanlarında üretim yaptığı İtalya’yı Batı Avrupa’ya açılan önemli bir kapı olarak gördüğünü ifade eden Prof. Kırman, "İtalya’da 2005 yılında başlayan faaliyetlerimizi yeni yatırımlarla büyütüyor, ülkede 550 çalışanımıza istihdam sağlıyoruz. Bugün ülkede en büyük Türk yatırımcı konumundayız" bilgilerini verdi.