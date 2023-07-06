Şişecam’dan Kadının Güçlenmesi Prensiplerine (WEPs) İmza
Şişecam, Birleşmiş Milletler'in kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer alabilmesini sağlamak adına güçlenmesini hedefleyen Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (WEPs) imzacısı oldu
Şişecam, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (The Women's Empowerment Principles-WEPs) imzacısı oldu.
Firmadan yapılan açıklamaya göre kadınların iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla fabrika standartlarını kadın çalışanlarına uygun hale getirmek için çalışan Şişecam, "Women Expression” programı dahilinde mentorluk uygulamalarıyla yönetsel rollerde kadın çalışanlara ilham olmayı ve eğitim destekleriyle kadınların etkinliğinin artışını hızlandırarak sürdürmeyi hedefliyor.
Firma ayrıca 2023 itibarıyla yüzde 24,2 olan kadın çalışan oranını kısa süre içinde yüzde 25’in üzerine çıkarmayı hedeflediğini bildirdi.