Yeşim Salkım, Seyhan Soylu ve Murat Övüç’ün kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığından dolayı İstanbul Aile Mahkemesine başvurmuştu. Mahkemede ise yapılan paylaşımlarda edilen hakaretlerin Salkım’da sabit görüldüğüne karar verilmişti. Olayın nezdinde mahkeme uzaklaştırma kararı vermişti. Bu karar şahısların paylaşım yapmasını da engelliyordu.

'SİSİ' YASAK DİNLEMEDİ

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre; Mahkemede alınan karara rağmen Seyhan Soylu, Yeşim Salkım’a yönelik paylaşımlar yapmayı sürdürdü. Salkım ise yeniden mahkemenin yolunu tuttu.

Mahkemeye başvuran Salkım, Soylu’nun kararı ihlal ettiğini ve hakkında tazyik hapsi verilmesini istediğini bildirdi.

MAHKEMEDEN SİSİ’YE 4 GÜN HAPİS

Mahkeme yaptığı yargılama sonucunda, Soylu’ya, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği ve paylaşım yaptığı gerekçesi ile 4 günlük hapis cezası verdi. Soylu’nun avukatı bu karara; müvekkilinin Salkım’ı değil, başka iki kadını ima ettiği öne sürerek itiraz etti. Ancak mahkeme Soylu’nun avukatının yapmış olduğu savunmaya itibar etmedi. Mahkemenin ret kararı ile hapis cezası da kesinleşti.

SİSİ İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Savcılık tarafından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, Soylu’nun adresleri belirtilerek, kararın infaz edilmesi istendi. Polis ekiplerinin Sisi’yi belirtilen adreslerde bulunması halinde, Seyhan Soylu’nun, nöbetçi savcılığa sevki sonrası Bakırköy Kadın Cezaevine konulması getirildi.

AVUKAT UÇANOK: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Yeşim Salkım’ın avukatı Merve Uçanok ise müvekkili lehine aldıkları tedbir kararına rağmen, kendisine yönelik hakaret içerikli yorum ve paylaşımların sürdüğünü işaret etti. Seyhan Soylu hakkında verilen zorlama hapsi kararının yerinde olduğuna işaret eden Avukat Uçanok, sosyal medyada yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti. Uçanok “Müvekkilim Yeşim Salkım, Seyhan Soylu’nun kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bu tür hukuk dışı paylaşımlar nedeniyle oldukça mağdur edilmişti. Bu sebeple adaletin yerini bulduğunu düşünüyoruz. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ve çocuklara, gençlere kötü örnek olan bu tür paylaşımları da şiddetle kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeşim Salkım ise “Öncelikle bu davada emeği geçen avukatlara teşekkür ediyorum. Türk adaletine teşekkür ediyorum. Artık emsal teşkil edeceğini düşünüyorum. Çünkü hiçbirimizin sosyal medya üzerinden birbirimize hakaret etmeye, kötü söylemde bulunmaya hakkının olmadığını düşünüyorum. İyi ki oldu iyi ki güzel bir sonuç aldık. Alacağımız iyi sonuçların daha arkası da gelecektir. Bu kazandığımız zaferi bütün Türk kadınları adına kazandığımıza inanıyorum. Hakarete uğramış bütün mağdur kadınlar adına kazandığımızı düşünüyorum teşekkür ederim.” dedi.

CEZAEVİNE GETİRİLDİ

DHA'nın aktardığı detaylara göre; Soylu, akşam saatlerinde Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soylu, adliye girişinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Tazyik hapsinin istismar edilerek herkesin kendisine yonttuğu bir karar olduğunu söyleyen Soylu, "Susturma kararına uymadığım için de zorlama hapsi alındı. Çok da önemli değil. Kendinize iyi bakın. Tek üzüldüğüm nokta köpeğimden ayrılmam ve sevgilimle özgürce yazışamayacak olmam" dedi. Soylu, daha sonra polisler eşliğinde işlemleri için infaz savcılığına çıkarıldı. Soylu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 gün cezasını çekmek üzere cezaevine götürüldü.